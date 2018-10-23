الشيخ عبد الله بن عبدالعزيز الراجحي في ذمة الله

الرياض(صدى):

تُوفي صباح اليوم الثلاثاء الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي، عن عمر ناهز 93 عاماً، على أن تقام صلاة الميت على الفقيد في جامع الراجحي شرقي الرياض عصر اليوم.

والمعروف عن الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي المولود بمحافظة البكيرية في منطقة القصيم عام 1347هـ، أنه بدأ عمله في التجارة منذ كان في السابعة عشر من عمره، حتى أصبح أحد أبرز رجال الأعمال في المملكة .

كما قدم العديد من الأعمال الخيرية منها مؤسسة خيرية تحمل اسمه عام 1430هـ، تهدف إلى دعم وتمويل المشاريع الخيرية والتنموية والدينية بالإضافة إلى دعم المشاريع الطبية ومشاريع السقيا والإطعام.

كما يملك الشيخ عبدالله حصص تزيد عن الـ5% في شركات ” نادك ” و ” تبوك الزراعية ” ، وله عدة أعمال وقفية .