بعد المشاجرة الدامية بينهما.. شرطة جدة تحيل قضية عبد الغني ومعاذ للنيابة

نواف السالم(صدى):

تستعد شرطة جدة لإحالة قضية اللاعبين حسين عبدالغني وحسن معاذ، إلى النيابة العامة إثر المشاجرة الدامية التي وقعت بينهما في الممر المؤدي إلى غرف اللاعبين، عقب نهاية مباراة الاتحاد وأحد يوم الجمعة الماضي، ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأتي ذلك بعد أكملت الشرطة تحقيقاتها واستماعها لشهادة اللاعبين عبدالرحمن الغامدي، وخالد السميري، وبعض شهود العيان من الذين تصادف وجودهم أثناء المشاجرة.

ومن جانبها، استأنفت إدارة نادي الاتحاد ضد قرار لجنة الانضباط بإيقاف حسن معاذ سنتين وتغريمه 100 ألف ريال؛ حيث يأتي الاستئناف وفقًا للمادة 139 من اللائحة.

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