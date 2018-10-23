بعد المشاجرة الدامية بينهما.. شرطة جدة تحيل قضية عبد الغني ومعاذ للنيابة
تستعد شرطة جدة لإحالة قضية اللاعبين حسين عبدالغني وحسن معاذ، إلى النيابة العامة إثر المشاجرة الدامية التي وقعت بينهما في الممر المؤدي إلى غرف اللاعبين، عقب نهاية مباراة الاتحاد وأحد يوم الجمعة الماضي، ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويأتي ذلك بعد أكملت الشرطة تحقيقاتها واستماعها لشهادة اللاعبين عبدالرحمن الغامدي، وخالد السميري، وبعض شهود العيان من الذين تصادف وجودهم أثناء المشاجرة.
ومن جانبها، استأنفت إدارة نادي الاتحاد ضد قرار لجنة الانضباط بإيقاف حسن معاذ سنتين وتغريمه 100 ألف ريال؛ حيث يأتي الاستئناف وفقًا للمادة 139 من اللائحة.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36620 ] نشر منذ 1 ساعة
الحين تلقى كل واحد منهم
لا عبدالغني ولا معاذ
كل واحد ماسك الجوال وحاطه بذنه
ومشغلين شبكة الأتصالات على خلق الله
كل ماأتصل على أحد الشبكة مشغولة
توقعته خلل
طلع هم مشغلين الشبكة على خلق الله😠
faeiz[ عدد التعليقات: 440 ] نشر منذ 54 دقيقة
حولتهم للنيابة يعني تحقيقات وشهود ولجنة الإنضباط عاقبت حسن معاذ بدون اي كلام ..؟
هذا دليل واضح على ان لجنة الإنضباط يبغالها إنضباط
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33308 ] نشر منذ 50 دقيقة
الله لايبلانا