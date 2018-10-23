بالفيديو.. نجم الأهلي يكشف عن غضبه من الإدارة

طلال الغامدي(صدى):

كشف لاعب النادي الأهلي السابقين، أحمد الزين، عن غضبه من إدارة الراقي، بعد قرار إبعاده عن الفريق الأول، خلال منافسات الموسم الحالي.

وهاجم ” الزين ” الإدارة في تصريحات لبرنامج ” صدى الملاعب ” ؛ قائلًا أن قرار إبعاده عن الفريق بسبب رغبات شخصية من بعض المسئولين، وليس لأسباب فنية، مضيفًا: ” كنت واحد من أفضل 5 لاعبين في معسكر الأهلي، وفقًا لتقرير مدرب الفريق السابق ريبروف. ”

وأكد اللاعب الشاب أنه لم يحصل على فرصته مع النادي الأهلي، حيث لم يلعب سوى 30 دقيقة فقط، في موسم كامل، ما يجعله نادمًا على خوض هذه التجربة والانتقال إلى هذا الفريق؛ لافتًا إلى أن أفضل تجربة احترافية له، كانت مع نادي التعاون، حيث حصل على فرصته كاملة.

وبذكر، أن النادي الأهلي،يعاني من تذبذب في النتائج، خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث يحتل المركز الثالث، في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعد تحقيقه 4 انتصارات وتعادل، مقابل هزيمة كارثية أمام الاتفاق، بنتيجة 6 أهداف مقابل هدفين.