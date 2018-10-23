بالصور.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بحضور أكثر من 150 متحدثا

الرياض(صدى):

انطلق قبل قليل مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة الرياض وسط حضور أكثر من 150 متحدثاً، يمثلون أكثر من 140 مؤسسة مختلفة، إضافة إلى شراكات مع 17 مؤسسة عالمية.

وبدأت الجلسة الأولى بتحدث فيها كيريل ديمتريف؛ الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي، ولبنى العليان؛ الرئيس التنفيذي لشركة العليان، وياسر الرميان؛ مدير عام صندوق الاستثمار السعودي، وخلدون خليفة؛ مدير عام مبادلة للاستثمار.

ويتضمن جدول الأعمال أكثر من 40 جلسة، ونقاشات مفتوحة، وورش عمل، إضافة إلى منتديات جانبية ينصب تركيزها على ثلاث ركائز أساسية، هي: الاستثمار في التحول، والتقنية كمصدر للفرص، وتطوير القدرات البشرية.

كما سيتم عقد 12 ورشة عمل متعدّدة التخصصات، يديرها نخبة من شركاء المعرفة العالميين في قطاعات: الثقافة، التواصل، المدن، الاستكشاف، المبادئ، الطاقة، الإعلام، الحياة، الذكاء، المال، الترفيه والمواهب.