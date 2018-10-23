مدني الباحة يباشر عدد من حالات الإنقاذ والإخلاء جرّاء الأمطار التي شهدتها المنطقة
اشرت الفرق الميدانية للدفاع المدني بمنطقة الباحة، أمس، العديد من حالات الإنقاذ والاحتجازات في عدد من المواقع والأودية جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة الباحة ومحافظاتها .
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أن أكثر من ٣٥ وحدة ميدانية تباشر أعمالها في جميع المواقع بالمنطقة والمحافظات .
ودعا العقيد الغامدي الجميع إلى عدم المجازفة في عبور الأودية وأخذ الحيطة والحذر والاستماع إلى تنبيهات وتعليمات الدفاع المدني في المحافظة على الأرواح والممتلكات .
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