افتتاح عيادة لمكافحة للتدخين في اصلاحية الحائر

محمد السعران(صدى):

في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ممثلا في اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في توعية افراد المجتمع وتقديم العلاج للإقلاع عن التدخين تعتزم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض افتتاح عيادة خاصه للإقلاع عن التخين في سجن اصلاحية الحائر والتي تهدف الى مساعدة النزلاء في الإقلاع عن التدخين.

وهي من ضمن مبادرات ” سجون بلا تدخين ” والتي تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع المديرية العامة للسجون لإستكمال الإنشطة التوعوية والتثقيفية التي تقيمها صحة الرياض في عدد من الجهات الحكومية من اجل خلق بيئة صحية خالية من التدخين وسوف يتم العمل بهذه العيادة في تاريخ 19 / 2 / 1440واستهداف اكبر عدد من النزلاء المدخنين وتقديم العلاج السلوكي والدوائي لهم وتفريق كادر طبي مخصص لعيادة السجون ومتابعة حالاتهم.للوصول الي اكبر عدد من العنابر ( عنابر بلاتدخين ) .

الجدير بالذكر أنه سبق وتم افتتاح عيادة لمكافحة التدخين في سجن الملزم وهي تقدم خدماتها التوعوية للنزلاء بهدف الوصل الى اكبر شريحة من النزلاء بتوعيتهم بمضار التخين