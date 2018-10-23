زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر يهز جزر جنوب اليابان

طوكيو(صدى):

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر هز جزر جنوب اليابان اليوم، ولكن دون إصدار تحذير من موجة مد عاتية تسونامي. كما لم ترد تقارير على الفور حول سقوط ضحايا أو تعرض الممتلكات لأضرار بسبب الزلزال.

وأفادت الوكالة بأن مركز الزلزال الذي وقع الساعة 0135 بعد ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي (0435 بتوقيت جرينتش) كان قبالة جزيرة يوناجوني، على بعد نحو 1900 كيلومتر جنوب غرب طوكيو.

وبلغ عمق مركز الزلزال نحو 30 كيلومترا.

وفي وقت مبكر من سبتمبر الماضي، هز زلزال بقوة 7ر6 درجات على مقياس ريختر جزيرة هوكايدو شمال اليابان، مخلفًا 41 قتيلا ونحو 740 مصابًا