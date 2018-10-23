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بالفيديو.. لجين عمران تستعد لإجراء عملية تجميل جديدة

بالفيديو.. لجين عمران تستعد لإجراء عملية تجميل جديدة
أماني الغامدي(صدى):

أعربت الإعلامية لجين عمران، عن نيتها في إجراء عملية تجميل جديدة لإزالة الدهون المتراكمة لديها بمنطقة الظهر، مشيرة إلى أنها فشلت في التخلص منها بالرياضة.

ونشرت ” لجين ” فيديو عبر حسابها الرسمي على ” سناب شات ” ، ذكرت فيه أنها استعانت بالعديد من الوسائل المختلفة وعلى رأسها الرياضة بأنواعها؛ وذلك للتخلص من هذه الدهون ولكن دون فائدة.

وأضافت: ” أصدقائي نصحوني في النهاية بإجراء عملية تجميل لإزالتها عند أحد أشهر أطباء التجميل في الرياض ” ، مبنية أن الخياطة الخاصة بالجراحة ستكون ناعمةً ولن تترك أثرًا.

وأوضحت ” لجين ” أنها متحمسة لإجراء هذه العملية وأنها ستخضع لها خلال شهر نوفمبر المُقبل، مؤكدة أنها ستخبر جمهورها بنتائجها حتى تستفيد كل الفتيات اللاتي يعانين من نفس مشكلتها.


9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 149 ] نشر منذ 58 دقيقة

تافهة وعلومها اتفه منها لاحيا ولادين ولا جمال امعة بمعنى الكلمة

[ عدد التعليقات: 4751 ] نشر منذ 54 دقيقة

الدهون الموجوده في منطقة الظهر مفيده للمرأه يجب تركها-

[ عدد التعليقات: 11534 ] نشر منذ 28 دقيقة

الوفيات الاخيرة لفنانات شابات كان معظمها بسبب الفيلر والبوتكس اللي تحول سرطان

الله يكفينا شر الامراض

[ عدد التعليقات: 36620 ] نشر منذ 18 دقيقة

أخوي كجمغلو
تطمن أنا أكثر واحد يعرف لوجي
تبي تنافس حليمه
بس مو عارفه كيف تفاتح الجمهور والمتابعين
ف أنسب حل تقول أبسوي عملية شفط دهون في الظهر
وبعدين تطلع لكم بلوووووووك جديد
وتقول
خطأ في العملية تسبب بسيلان الدهون
وتكوين الهظااااااااب😂
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 11534 ] نشر منذ 5 دقائق

اخوي القرني

ما دمر النساء الا منافسة بعض حتى في الاشياء الردية

عشان كذا يقول لك اذا بتخطب وحده خل اقاربك يخطبوها في عزاء

احبك في الله يا القرني

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