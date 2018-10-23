بالفيديو.. لجين عمران تستعد لإجراء عملية تجميل جديدة
أعربت الإعلامية لجين عمران، عن نيتها في إجراء عملية تجميل جديدة لإزالة الدهون المتراكمة لديها بمنطقة الظهر، مشيرة إلى أنها فشلت في التخلص منها بالرياضة.
ونشرت ” لجين ” فيديو عبر حسابها الرسمي على ” سناب شات ” ، ذكرت فيه أنها استعانت بالعديد من الوسائل المختلفة وعلى رأسها الرياضة بأنواعها؛ وذلك للتخلص من هذه الدهون ولكن دون فائدة.
وأضافت: ” أصدقائي نصحوني في النهاية بإجراء عملية تجميل لإزالتها عند أحد أشهر أطباء التجميل في الرياض ” ، مبنية أن الخياطة الخاصة بالجراحة ستكون ناعمةً ولن تترك أثرًا.
وأوضحت ” لجين ” أنها متحمسة لإجراء هذه العملية وأنها ستخضع لها خلال شهر نوفمبر المُقبل، مؤكدة أنها ستخبر جمهورها بنتائجها حتى تستفيد كل الفتيات اللاتي يعانين من نفس مشكلتها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36620 ] نشر منذ 59 دقيقة
الظاهر السيليكون
بيصير غالي
وتتعذر بشفط الدهون
أبشروا بحليمة الثانية😂😂😂😂😂😂
بن سليمان[ عدد التعليقات: 149 ] نشر منذ 58 دقيقة
تافهة وعلومها اتفه منها لاحيا ولادين ولا جمال امعة بمعنى الكلمة
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4751 ] نشر منذ 54 دقيقة
الدهون الموجوده في منطقة الظهر مفيده للمرأه يجب تركها-
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36620 ] نشر منذ 51 دقيقة
لو تدخل لوجي على مقطع الفديو الي تحت الخبر فتويتر
بتذبحني😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36620 ] نشر منذ 46 دقيقة
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33308 ] نشر منذ 40 دقيقة
الله لايبلانا
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11534 ] نشر منذ 28 دقيقة
الوفيات الاخيرة لفنانات شابات كان معظمها بسبب الفيلر والبوتكس اللي تحول سرطان
الله يكفينا شر الامراض
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36620 ] نشر منذ 18 دقيقة
أخوي كجمغلو
تطمن أنا أكثر واحد يعرف لوجي
تبي تنافس حليمه
بس مو عارفه كيف تفاتح الجمهور والمتابعين
ف أنسب حل تقول أبسوي عملية شفط دهون في الظهر
وبعدين تطلع لكم بلوووووووك جديد
وتقول
خطأ في العملية تسبب بسيلان الدهون
وتكوين الهظااااااااب😂
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11534 ] نشر منذ 5 دقائق
اخوي القرني
ما دمر النساء الا منافسة بعض حتى في الاشياء الردية
عشان كذا يقول لك اذا بتخطب وحده خل اقاربك يخطبوها في عزاء
احبك في الله يا القرني