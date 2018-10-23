بالفيديو.. لجين عمران تستعد لإجراء عملية تجميل جديدة

أماني الغامدي(صدى):

أعربت الإعلامية لجين عمران، عن نيتها في إجراء عملية تجميل جديدة لإزالة الدهون المتراكمة لديها بمنطقة الظهر، مشيرة إلى أنها فشلت في التخلص منها بالرياضة.

ونشرت ” لجين ” فيديو عبر حسابها الرسمي على ” سناب شات ” ، ذكرت فيه أنها استعانت بالعديد من الوسائل المختلفة وعلى رأسها الرياضة بأنواعها؛ وذلك للتخلص من هذه الدهون ولكن دون فائدة.

وأضافت: ” أصدقائي نصحوني في النهاية بإجراء عملية تجميل لإزالتها عند أحد أشهر أطباء التجميل في الرياض ” ، مبنية أن الخياطة الخاصة بالجراحة ستكون ناعمةً ولن تترك أثرًا.

وأوضحت ” لجين ” أنها متحمسة لإجراء هذه العملية وأنها ستخضع لها خلال شهر نوفمبر المُقبل، مؤكدة أنها ستخبر جمهورها بنتائجها حتى تستفيد كل الفتيات اللاتي يعانين من نفس مشكلتها.