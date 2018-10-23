الجبير: سيتم القبض عن كل المسؤولين عن حادث ” خاشقجي “

عادل الحربي(صدى):

صرح وزير الخارجية عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، بأن المملكة ملتزمة بإجراء تحقيق شامل في قضية وفاة الصحفي جمال خاشقجي.

وأوضح الجبير أنه سيتم القبض عن كل المسؤولين عن الحادث، وفقًا لما ذكرته قناة ” العربية ” في نبأ عاجل.