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الجبير: سيتم القبض عن كل المسؤولين عن حادث ” خاشقجي “

الجبير: سيتم القبض عن كل المسؤولين عن حادث ” خاشقجي “
عادل الحربي(صدى):

صرح وزير الخارجية عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، بأن المملكة ملتزمة بإجراء تحقيق شامل في قضية وفاة الصحفي جمال خاشقجي.

وأوضح الجبير أنه سيتم القبض عن كل المسؤولين عن الحادث، وفقًا لما ذكرته قناة ” العربية ” في نبأ عاجل.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 20543 ] نشر منذ 2 ساعتين

اوكي

[ عدد التعليقات: 4751 ] نشر منذ 1 ساعة

تمام
من المفترض القبض على جميع المتورطين في ذلك-

[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 23 دقيقة

قوووووول والله
صح النوم وينك مختفي

[ عدد التعليقات: 1160 ] نشر منذ 9 دقائق

يلزم عقاب من تهاون بنفوس الناس وتجاوز أوامرالقياده والحمدالله ان تلك التصرف خارج عن مسؤولية القياده واتضح انه تصرف فردي.

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