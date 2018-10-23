الجبير: سيتم القبض عن كل المسؤولين عن حادث ” خاشقجي “
صرح وزير الخارجية عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، بأن المملكة ملتزمة بإجراء تحقيق شامل في قضية وفاة الصحفي جمال خاشقجي.
وأوضح الجبير أنه سيتم القبض عن كل المسؤولين عن الحادث، وفقًا لما ذكرته قناة ” العربية ” في نبأ عاجل.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20543 ] نشر منذ 2 ساعتين
اوكي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36620 ] نشر منذ 2 ساعتين
تمام👍
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4751 ] نشر منذ 1 ساعة
تمام
من المفترض القبض على جميع المتورطين في ذلك-
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2184 ] نشر منذ 1 ساعة
نحن في عهد الحزم قبل العزم
سيتم قفط الجميع بدون مواربة
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33308 ] نشر منذ 1 ساعة
تمام
زائر[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 23 دقيقة
قوووووول والله
صح النوم وينك مختفي
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1160 ] نشر منذ 9 دقائق
يلزم عقاب من تهاون بنفوس الناس وتجاوز أوامرالقياده والحمدالله ان تلك التصرف خارج عن مسؤولية القياده واتضح انه تصرف فردي.