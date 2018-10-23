في لفتة طيبة.. طالبة جامعية تقدم دروسًا مجانية لطلاب الأحياء الفقيرة

نايف السالم(صدى):

في لفتة إنسانية طيبة، قررت طالبة بكلية طب أسنان بالمنطقة الشرقية، تقديم دروسا مجانية لطلاب الأحياء الفقيرة بمدينة الخبر.

وتقول الطالبة، إن الفكرة راودتها حينما شاهدت طفلا يحمل كتابه ويطلب من المارة مساعدة بتقديم المال له، مشيرة إلى أنها قامت بفتح الكتاب وبدأت تشرح للطفل دروسه، ومنذ ذلك الوقت قررت تقديم الدروس لتحسين مستوى الطلاب الفقراء.

ووضعت الطالبة إعلانًا في أحد الأحياء الفقيرة بالخبر، وبدأ يقبل عليها الأطفال لتقوم بالتدريس لهم في إجازتها الأسبوعية.