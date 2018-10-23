مدني الباحة يعثر على جثة مغمورة بمياه الأمطار

إبراهيم الزهراني(صدى):

على خلفية الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة الباحة، عثر الدفاع المدني بالمنطقة ،أمس الأثنين، على جثة مغمورة بالمياه في وادي بطاط بالمخواة.

وكان الدفاع المدني قد تلقى بلاغًا يفيد بوجود جثمان مغمور بالمياه في وادي بطاط، وتم مباشرة الحادث وانتشال الجثمان وتسليمه لجهة الاختصاص.

ومن جانبه دعا متحدث الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان بن دايس، الأهالي إلى عدم المجازفة بعبور الأودية، وأخذ الحيطة والحذر.