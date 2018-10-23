تفاصيل إحالة قائد مدرسة بالطائف للتحقيق بسبب الإهمال

عبدالعزيز القثامي(صدى):

باشرت لجنة من هيئة الرقابة والتحقيق ولجنة مشكلة من إدارة الإشراف التربوي بالطائف التحقيق مع قائد مدرسة ابتدائية، لاتهامة بالتقصير، والإهمال.

وجاء قرار مدير تعليم الطائف طلال اللهيبي، بإحالة المعلم للتحقيق، أثناء زيارة له للاطلاع على شكاوى وملاحظات وردت إلى الإدارة.

وكانت شكاوى أولياء الأمور من المدرسة، قد ارتفعت بسبب ضعف الأداء التعليمي، والتقصير في متابعة سير العملية التعليمية، وكثرة حالات الغياب.

ذلك بالإضافة لعدم القدرة على التعامل مع مشاكل المعلمين وحلها، والانعكاس السلبي على التحصيل الدراسي للطلاب.

يذكر أنه سبق لإدارة تعليم الطائف إيقاف قائد المدرسة لمدة فصل دراسي خلال العام الدراسي الماضي على ذمة التحقيق في قضايا سابقة.