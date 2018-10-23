بعد الاعتداء عليه جنسيًا.. آسيويان ينحران صديقهما

أبوظبي(صدى):

في جريمة مروعة، أقدم آسيويان مقيمان في الإمارات، على نحر صديقهما بالسكين، وسرقا ممتلكاته، وذلك بعد أن اعتدى أحدهما عليه جنسيًا.

وبالتحقيق تبين وجود علاقة صداقة ربطت بين المتهمين الأول والثاني، وسرعان ما تحولت إلى علاقة ” شاذة ” ،وتعرف أحد المتهمَين إلى المجني عليه، واعتدى عليه جنسياً بالإكراه، ولم يستطع الأخير إبلاغ الشرطة خوفاً من المتهم.

وفي إحدى المرات أثناء اعتداء المتهم على المجني عليه جنسياً، دخل المتهم الثاني إلى الغرفة، وفوجئ بوجود صديقه مع آخر، ما دفعه إلى أخذ السكين التي كانت بحوزة المجني عليه، ونحره بها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمَين، وأحالتهما إلى النيابة العامة التي وجهت إليهما تهمة قتل المجني عليه عمداً وسرقته.