تفاصيل جديدة عن جثتي ” الفريزر ” بمستشفى خاص في المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

على خلفية العثور على جثتين داخل فريزر، بأحد المستشفيات الخاصة بالمدينة المنورة، بعد مرور 3 سنوات على الاحتفاظ بهما، كشفت مصادر مطلعة عن هوية الجثتين.

وبحسب المصادر فإن الجثتان تعودان لطفل حديث الولادة، والآخر يقدر عمره بخمسة أشهر، لوافدين من مجهولي الهوية.

وكانت اللجان التفتيشية بإدارة الالتزام بصحة المدينة ، قد عثرت على جثتين بداخل ثلاجة حفظ الأطعمة ” فريزر ” أثناء عملية تفتيش معتادة.

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