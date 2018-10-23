آخر المستجدات في واقعة غرق طفل بمسبح مدرسته بجدة

نايف السالم(صدى):

في تفاصيل جديدة بواقعة غرق طفل في مسبح مدرسة ” النموذجية الأولى ” في جدة، أعفت الإدارة التعليمية القائد التربوي للمدرسة.

ولم تعلن تعليم جدة، عن خبر الإعفاء، ليبقى الأمر مقتصرًا على حيز المدرسة وحدها، ومقيدا بخبر توديع لقائد تربوي سابق وترحيب لقائد تربوي جديد، عبر حساب المدرسة فقط.

وبحسب وسائل محلية، فإنه تم توقيع عقوبة إدارية على القائد التربوي وفق النظام، ووفقا لما توصلت إليه اللجنة المشكلة للتحقيق في الحادثة.

وتم تحويل الملف إلى النيابة العامة لإكمال إجراءاته جنائيًا.