بالفيديو.. القطريون يذهبون للدوام بالشيول بسبب الأمطار
على مايبدو أن الدوحة لم تجد حلا للسيطرة على السيول التي أغرقت شوارعها، ولم تستطع تصريف المياه، ليقرر القطريون استخدام شيول للانتقال من مكان إلى آخر.
وأظهر مقطع فيديو متداول ، استخدام موظف قطري شيول للانتقال من مكان إلى آخر بعد أن أغرقت مياه الأمطار الشوارع .
وقام قائد الشيول بتوصيل الوظف إلى مقر عمله، في حين كانت تملأ مياه الأمطار الشارع بكميات كبيرة.
من الخيال[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 50 دقيقة
زين والله عندهم خدمات مثل كذا .. عندنا يموت ولا احد التفت له هو بمكانه
الواقع[ عدد التعليقات: 6536 ] نشر منذ 39 دقيقة
صورة مع عدم التحية للفيفا التي أسأت لكأس العالم وتاريخه من أجل تنظيمة في دوحة الشر القطرية فرع الصهيونية في الخليج العربي