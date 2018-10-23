بالفيديو.. القطريون يذهبون للدوام بالشيول بسبب الأمطار

طلال الضوي(صدى):

على مايبدو أن الدوحة لم تجد حلا للسيطرة على السيول التي أغرقت شوارعها، ولم تستطع تصريف المياه، ليقرر القطريون استخدام شيول للانتقال من مكان إلى آخر.

وأظهر مقطع فيديو متداول ، استخدام موظف قطري شيول للانتقال من مكان إلى آخر بعد أن أغرقت مياه الأمطار الشوارع .

وقام قائد الشيول بتوصيل الوظف إلى مقر عمله، في حين كانت تملأ مياه الأمطار الشارع بكميات كبيرة.