لمنعها من أن تصبح عدوانية.. أسرة تحبس سيدة في قفص طوال 15 عامًا !

مكسيكو(صدى):

وثقت مجموعة من الصور ، العثور على سيدة خمسينية مكسيكية ،وهي عارية، تم حبسها داخل قفص مدة 15 عامًا بسبب إصابتها بانفصام الشخصية.

وأظهرت الصور جسد السيدة الهزيل ،محبوسة داخل قفص في مدينة ميناتيتلان في المكسيك، ذات ساق واحدة، حيث فقدت اليمنى عندما قفزت من الطابق الثاني في أحد المباني.

وقرر أقارب السيدة حبسها في القفص لأكثر من 15 عامًا لمنعها من أن تصبح عدوانية، حيث ذُكر انها قامت بإحراق منزلي شقيقتيها، وتركوها عارية لأنها كثيرًا ما تمزق ملابسها.

ولم يبلغ سكان المدينة عن حالة السيدة، خوفًا من التورط في مشاكل مع أقاربها.

ومن المنتظر فتح تحقيقات مع أقارب السيدة، التي تم الاعتناء بها من قِبل المسؤولين ونقلها إلى مستشفى للأمراض النفسية.