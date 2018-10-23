لاعب الرائد يواجه حكمًا بالسجن بتهمة الاحتيال

طلال الغامدي(صدى):

أصدرت محكمة فرنسية، حكمًا بسجن لاعب الرائد، إسماعيل بانغورا، لمدة 6 أشهر، مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها أكثر من 130 ألف يورو، في اتهامه بالاحتيال والتزوير.

كما أمرت المحكمة بمصادرة منزل بانغورا الواقع في بلدة سارت بفرنسا.

وأدين اللاعب بتلقي إعانات بطالة في فرنسا بشكل غير قانوني، من مارس 2016 إلى مارس 2018، بلغت قيمتها 141 ألف يورو، حيث سجّل اسمه لدى السلطات المختصة بإعانة العاطلين بفرنسا، بعد أن انتهى عقده مع ناديه السابق، نانت في مارس 2016.