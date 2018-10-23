بالفيديو.. العيسى: وزارة التعليم ليست وزارة توظيف
أوضح وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أن مشكلة البطالة مشكلة هامة جدًا، والدولة مهتمة بها اهتمامًا كبيرًا.
وقال وزير التعليم خلال لقاءه ببرنامج ” في الصورة ” : ” وزارة التعليم ليست وزارة للتوظيف، ومشكلة عدم توظيف الخريجين حلها ليس عندي ” .
وأضاف : ” لدينا وظائف معتمدة في ميزانية محددة، ملتزمين ما نزيد عنها، ونوفر سنويًا من 10 لـ 15 ألف وظيفة شاغرة ” .
وتابع: ” مشكلة الباحثين عن وظيفة ليست عندي، بل عند وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ” .
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معالي وزير التعليم د. #أحمد_العيسى:
مشكلة الباحثين عن وظيفة ليست عندي، بل عند وزارة الخدمة المدنية والعمل..#وزير_التعليم_في_الصورة pic.twitter.com/R5Oz4XXbb8
— خليجية (@Khalejiatv) October 22, 2018
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