بالفيديو.. العيسى: وزارة التعليم ليست وزارة توظيف

حمود العنزي(صدى):

أوضح وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أن مشكلة البطالة مشكلة هامة جدًا، والدولة مهتمة بها اهتمامًا كبيرًا.

وقال وزير التعليم خلال لقاءه ببرنامج ” في الصورة ” : ” وزارة التعليم ليست وزارة للتوظيف، ومشكلة عدم توظيف الخريجين حلها ليس عندي ” .

وأضاف : ” لدينا وظائف معتمدة في ميزانية محددة، ملتزمين ما نزيد عنها، ونوفر سنويًا من 10 لـ 15 ألف وظيفة شاغرة ” .

وتابع: ” مشكلة الباحثين عن وظيفة ليست عندي، بل عند وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ” .

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