بالفيديو.. ” السند ” يوضح الطريقة الصحيحة لنصيحة ولي الأمر

عادل الحربي(صدى):

أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله السند، كيفية نصيحة ولي الأمر.

وأكد السند خلال برنامج ” يستفتونك ” أنه لا يجوز نصيحة ولاة الأمر عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، حتى لو كان مبرر الناصح إرادة الخير.

وحول كيف تكون نصيحة ولي الأمر، قال : ” أن يكون لسان صدق وأن يكون مع ولي أمره ” ،مضيفًا: ” ليس الوقت مجالاً لإظهار العيوب وأنك أردت بذلك النصح، وإنما هذا إرادة لفتّ عضد الأمة والدولة والناس، ونحن بحاجة إلى وحدة الصف وائتلاف الكلمة وأن نربط الناس بالمنهج القويم والنبوي في النصيحة وهي أن تكون النصيحة بينك وبين ولي الأمر سرًا ” .

وأشار إلى أن النصيحة لها شروط ، وهي أن تكون بينك وبين المنصوح ،وإذا أراد الإنسان أن ينصح لولي الأمر فلينصح له مباشرة إن كان يستطيع ذلك، ولا يجوز له أن ينصح علانية.