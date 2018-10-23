بن سحيم: ” الحمدين ” قتل والدي ومشى في جنازته.. ويتراقص على وفاة خاشقجي ” دنائتهم لا قاع لها “
ندد المعارض القطري الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، بسياسة تنظيم ” الحمدين ” ، الذي سمم والده، واغتصب حقه في الحكم، ثم ادعى الطهارة.
وقال بن سحيم في تغريدة له إن النظام القطري : ” سمم والدي ومشى في جنازته، اغتصب حقه في الحكم وقتله، ثم يدعي الطهارة وهو أسفل السافلين، ما أطهر السعودية وما أحقره من نظام ” .
وأضاف: ” تآمروا على السعودية وصبرت، حاولوا اغتيال ملكها وصبرت، سعوا لتقسيمها وصبرت، استغلوا جوارها وصبرت، وهاهم يتراقصون طرباً على مقتل مواطن سعودي، دنائتهم لا قاع لها ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36578 ] نشر منذ 44 دقيقة
الله المستعان.