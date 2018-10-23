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  3. بن سحيم: ” الحمدين ” قتل والدي ومشى في جنازته.. ويتراقص على وفاة خاشقجي ” دنائتهم لا قاع لها “

بن سحيم: ” الحمدين ” قتل والدي ومشى في جنازته.. ويتراقص على وفاة خاشقجي ” دنائتهم لا قاع لها “

بن سحيم: ” الحمدين ” قتل والدي ومشى في جنازته.. ويتراقص على وفاة خاشقجي ” دنائتهم لا قاع لها “
طلال الضوي(صدى):

ندد المعارض القطري الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، بسياسة تنظيم ” الحمدين ” ، الذي سمم والده، واغتصب حقه في الحكم، ثم ادعى الطهارة.

وقال بن سحيم في تغريدة له إن النظام القطري : ” سمم والدي ومشى في جنازته، اغتصب حقه في الحكم وقتله، ثم يدعي الطهارة وهو أسفل السافلين، ما أطهر السعودية وما أحقره من نظام ” .

وأضاف: ” تآمروا على السعودية وصبرت، حاولوا اغتيال ملكها وصبرت، سعوا لتقسيمها وصبرت، استغلوا جوارها وصبرت، وهاهم يتراقصون طرباً على مقتل مواطن سعودي، دنائتهم لا قاع لها ” .


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