بعد انسحابه من مؤتمر الاستثمار في الرياض.. رئيس شركة أوبر يستقيل
أعلن رئيس شركة أوبر الذي اعلن انسحاب الشركة ،من مؤتمر مستقبل الإستثمار في الرياض، ووضع الشركة والمساهمين في حرج وازمة شديدة، عن استقالته، اليوم الثلاثاء.
وكان ريتشارد برانسون رئيس شركة فيرجن هايبر لوب وان،قد أعلن استقالته أمس الأثنين، حيث أكد أن الشركة بحاجة إلى رئيس نشط بشكل أكبر.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36578 ] نشر منذ 2 ساعتين
قطع على نفسه باب رزقه
كان معين خير
من المملكة
وندم حيث لايفيد الندم😐