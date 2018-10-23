بعد انسحابه من مؤتمر الاستثمار في الرياض.. رئيس شركة أوبر يستقيل

علي القحطاني(صدى):

أعلن رئيس شركة أوبر الذي اعلن انسحاب الشركة ،من مؤتمر مستقبل الإستثمار في الرياض، ووضع الشركة والمساهمين في حرج وازمة شديدة، عن استقالته، اليوم الثلاثاء.

وكان ريتشارد برانسون رئيس شركة فيرجن هايبر لوب وان،قد أعلن استقالته أمس الأثنين، حيث أكد أن الشركة بحاجة إلى رئيس نشط بشكل أكبر.