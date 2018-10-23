موقع إسباني: النصر الأكثر تأثيرًا بين أندية آسيا

ماجد محمد(صدى):

تحرص أندية كرة القدم على التفاعل مع الجماهير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتشاركهم أخبار اللاعبين والتعاقدات والصفقات ، وكل ماهو جديد.

وأعد موقع DeporFinanzas الإسباني، المتخصص في رصد نشاط وتفاعل حسابات أندية كرة القدم، إحصائية تكشف عن أكثر أندية آسيا من حيث تفاعل الجماهيري خلال سبتمبر الماضي عبر تويتر.

وتربع النصر بالمركز الأول بـ871 ألف تفاعل ما بين إعادة تغريد وإعجابات وتعليقات، يليه حساب نادي الهلال بـ528 ألف تفاعل.

وجاء حساب نادي الاتحاد بالمرتبة الثالثة، بتفاعل يبلغ 315 ألفا، ورابعا جاء الأهلي بـ276 ألف تفاعل.