إصابة فتاة بمرض فقر الدم لإدمانها ” المشروبات الغازية “

لندن(صدى):

كشفت وسائل إعلام عالمية، اليوم الإثنين، عن إصابة فتاة بريطانية تدعى ” بيكي دين ” وتبلغ من العمر 36 عام، بفقر في الدم، بسبب إدمانها على شرب المياه الغازية على مدى عقدين ونصف من الزمن، وبمعدل 8 عبوات بشكل يومي.

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أن بيكي تعرضت لنوبة إغماء في طريقها إلى العمل بوقت سابق، وأظهرت الاختبارات إصابتها بمرض فقر الدم، ونصحها الأطباء بإجراء بعض التغييرات على نمط حياتها، بما في ذلك التقليل من تناول عبوات الكولا.

ومن جانبها تنفي شركة ” كوكا كولا ” على الدوام أن يكون الكافيين أو السكر في مشروباتها تسبب الإدمان، وأعلنت في عام 2015، إنها استخدمت مادة الكافيين ” كمكون آمن ” لأكثر من 125 عاماُ في منتجاتها.