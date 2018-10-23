بالصور.. أرسنال يفوز على ليستر سيتي ويواصل سلسة الانتصارات

نواف السالم(صدى):

فاز أرسنال على ضيفه ليستر سيتي 3-1 اليوم الإثنين على ملعب ” الإمارات ” في لندن في ختام المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ووصل أرسنال إلى المركز الرابع برصيد 21 نقطة بفارق الأهداف خلف جاره تشلسي وأمام جاره الآخر توتنهام، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتمكن أرسنال من قلب الطاولة على ليستر سيتي بهدف سجله المدافع الإسباني هيكتور بيليرين بالخطأ في مرماه (31)، إلى فوز بثلاثية سجلها الألماني مسعود أوزيل (45) والبديل الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (63 و66).