” تامر حسني ” يكشف موعد أول حفل بعد تعافيه صحيًا

أماني الغامدي(صدى):

كشف المطرب المصري ” تامر حسني ” ، اليوم الإثنين، عن موعد حفله الغنائي المقبل، الذي يعد الأول له بعد تعافيه من الأزمة الصحية المفاجئة التي أصابت أحباله الصوتية، أوضح ” تامر ” أنه سيحيي حفل مفوضية الاتحاد الأفريقي في 9

نوفمبر القادم.

ونشر ” تامر ” إعلان الحفل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، برفقة الفنان محمود العسيلي، وكتب معلقًا: ” حفل 9 نوفمبر2018 في مفوضية الاتحاد الأفريقي ” ، والمقرر إقامته في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.