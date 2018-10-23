القبض على راقصة بعد نشرها فيديوهات بملابس فاضحة

القاهرة(صدى):

قامت مباحث الآداب بالدقهلية في مصر بالقبض على راقصة بعد نشرها عدة فيديوهات علي مواقع التواصل الاجتماعي أثناء رقصها بالأفراح الشعبية مرتدية ملابس فاضحة.

وتمكنت المباحث من رصد عدد من مقاطع الفيديو علي شبكات التواصل الاجتماعي وتم الاستعانة بأحد المصادر الفنية لتحديد أحد هؤلاء الراقصات ، وأماكن ترددها ومحل إقامتها.

وتشكلت حملة أمنية بقيادة رئيس مباحث الآداب بالدقهلية ، وتم ضبط الراقصة ” . أ . ه ” 26 سنة.