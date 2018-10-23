العناية الإلهيّة تنقذ تسعيني من موت محقق بالقنفذة

علي القحطاني(صدى):

أنقذت العناية الإلهية رجل تسعيني من موت محقق بعدما هوت السيارة التي كانت تقلُّه برفقة شخصين آخرين من على مزلقان وادي قنونا بسبت الجارة بعد هطول الأمطار بغزاره، وجريان الوادي.

وتفصيلا؛ باشرت دورية لأمن المهمات القنفذة إغلاق الطريق حفاظًا على سلامة عابريه إلا أن المسن ومرافقَيْه الشابَّيْن عبروا الطريق قبل وصول رجال الأمن بلحظات، وأثناء عبورهم مجرى الوادي جرف السيل سيارتهم من أعلى المزلقان.

وخرج الشابان من السيارة دون أن يتعرضا للضرر، فيما بقي المسن داخلها، ولم يتمكن من الخروج؛ لأنه معاق، وشاءت القدرة الإلهية أن تعوم السيارة داخل الوادي لعدد من الكيلومترات دون أن تغمرها المياه إلى أن توقفت في عرض المياه ولاحظ معلم يدعى ” صالح العيسي ” السيارة العائمة.

واصطحب المعلم رجال الأمن بعد مشاهدته للسيارة فتوجهوا لطريق ترابي محاذٍ لمجرى السيل حيث شاهدوا السيارة متوقفة وسط المياه؛ فترجل المعلم بصحبة رجلَيْ أمن وتشابكوا بالأيدي للصمود أمام قوة جريان المياه حتى وصلوا للمسن، وأخرجوه من السيارة، ونقلوه لسيارة الإسعاف التي بدورها نقلته إلى مستشفى القنفذة للاطمئنان على صحته.