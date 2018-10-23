14 حادثًا و19 مصابًا حصيلة أمطار الاثنين بعسير

أبها(صدى):

وقع، أمس الاثنين، 14 حادثًا في أماكن متفرقة بمنطقة عسير، أسفر عنها 19 إصابة مختلفة.

وتفصيلاً، صرَّح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري، بأنه ورد إلى عمليات المنطقة عدداً من بلاغات الحوادث جراء الأمطار التي شهدتها المنطقة.

وأوضح أن عدد البلاغات وصل إلى 14 حادثاً في أماكن متفرقة من المنطقة وخلفت هذه الحوادث 19 إصابة، مشيرًا إلى أن هذه الإحصائية من بداية هطول الأمطار عند الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 22.30 مساءً.

وأكد أن 15 فرقة إسعافية نقلت عدداً من حالات الإصابة، فيما تم معالجة بعضها بالموقع.