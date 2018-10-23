زوج يصور علاقته الجنسية مع زوجته صوت وصورة
رفعت زوجة مصرية، دعوى خلع على زوجها لاكتشافها أنه يصور علاقتهم الجنسية صوت وصورة، دون علم منها.
وأوضحت الزوجة أمام المحكمة، أنها اكتشفت الأمر عندما كانت ترتب غرفة نومها ووجدت مجموعة من السيديهات في ملابس زوجها، ثم أخذها الفضول لتشاهدها وتصدم مما رأت.
وأكدت الزوجة أنها بدأت في التفتيش في غرفة النوم لتجد أن زوجها زرع بها كاميرات لتصويرهما أثناء علاقتهما الجنسية، وتقرر على إثرها الطلاق منه دون سماع أي مبررات؛ لأنه لا يعرف معنى الأمانة وفقًا لوصفها.
الدنيا دواره[ عدد التعليقات: 158 ] نشر منذ 34 دقيقة
صور علاقه جنسيه مع زوجته على سيديهات علشان اذا طلبت الطلاق منه راح يهددها بالافلام الخلاعية اللي جمعتهم
اكيد مع سيديهات محتفظ فيهم لايكون مقطع على سيديهات و الزوج يدخل زبه قضيبه في دبرها خرقها مصيبه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56608 ] نشر منذ 5 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, اخس عليك ياالخايس ، ياتلميذ الأبالسه والشياطين ,,
.. اعوذ باالله مما اعتلاك وابتلاك ,,