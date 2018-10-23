رئيس ” فيرجين هايبرلوب ون ” يترك منصبه عقب سحب الاستثمارات السعودية
تداولت وسائل الإعلام، اليوم الإثنين، أنباء استقالة رجل الأعمال البريطاني ” ريتشارد برانسون ” من منصبة كرئيس من شركة ” Virgin Hyperloop One ” ، وذلك بعد سحب المملكة استثمارها البالغ مليار دولار من المشروع.
وجاء ذلك عقب رفض ” برانسون ” حضور مؤتمر ” دافوس الصحراء ” الذي تقيمه المملكة العربية السعودية في قلب عاصمة القرار الإسلامي والعربي الرياض، وبالإضافة إلى التصريحات المسئية للمملكة التي أطلقها ” برانسون ” بخصوص قضية وفاة ” جمال خاشقجي ” .
وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أن الشركة بررت إقالة ” برانسون ” من منصبه كرئيس شركة ” Virgin Hyperloop One ” ، بأن السيد ” ريتشارد برانسون ” قرر الاستقالة من منصبه كرئيس للشركة، بسبب ما يتطلبه هذا الدور من وقت وتفرغ والتزام، لافتة إلى أنه لعب دورًا مهمًا في نمو وتطور الشركة.
وأضافت ” فيرجين ” ، أنه سيظل من أكبر الداعمين للمشروع الرائد وللشركة، مشيرة إلى أن الشركة تتمتع بموقف قوي، ولذلك فقد حان الوقت لرئيس جديد ليكمل مسيرة التطور والنمو في الشركة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56608 ] نشر منذ 14 دقيقة
ابركها من ساعه ,,
,, ماعاش من يفرض رايه علينا ,, جاهل يااللي تحاول تبتلينا ,,
,, سنقلعك بقلعة وادرينا ,, ولا كأنا بخلقتك درينا ,,