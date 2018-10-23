الكشف عن آخر تطورات واقعة سلخ مواطن لذبيحة بأرجوحة أطفال في متنزه الحنين

تركي السالم(صدى):

قال أحد أقارب المواطن الذي قام بسلخ ذبيحة على أرجوحة أطفال وسط متنزه الحنين بمحافظة هروب التابعة لمنطقة جازان لم يكن يعلم أن ما قام به يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، مبينا إنه كان في المنتزه لقضاء بعض الوقت.

وأوضح المواطن أن قريبه ذهب برفقة أحد أصدقائه إلى المنتزه الذي ضُبط فيه بمحافظة هروب، وكان خاليا من المتنزهين، فقام بتعليق ذبيحته وسلخها بأرجوحة.

وأضاف أن قريبه فوجئ بحضور الشرطة واقتياده، ثم إيقافه قبل أن يطلق بالكفالة، ويغرم من قِبل البلدية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قِبل الجهات المختصة، وربطه بتعهد بعدم تكرار ما حدث، إلا أنه سرعان ما انتشرت صورته عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ ما أثر نفسيًّا عليه وعلى أسرته، مستنكرًا عملية التشهير التي تعرض لها.