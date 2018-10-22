” الحربي ” يكشف توقعات الطقس خلال الأيام القادمة: بلادنا ستعيش أجواء جميلة

نايف السالم(صدى):

كشف علي الحربي، خبير الطقس رئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، مؤكدًا أن البلاد ستعيش أجواء جميلة.

وقال ” الحربي ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” بمشيئة الله الفرص تتجدد لمزيد من هطول الأمطار على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة وحايل والقصيم خلال الثلاثة أيام القادمة ومتوقع بأمر الله أن تتحسن فرص سواحل البحر الأحمر من جازان حتى ينبع مع استمرار نشوء السحب الرعدية الغزيرة وسط البحر الأحمر ” .

وأضاف: ” أجزاء واسعة من بلادنا في هذه الأيام تعيش أجواء جميلة ولله الحمد وكأننا في خضم المناطق المدارية المتشبعة بالرطوبة العالية والنشوءات الحملية الممطرة ومتوقع بأمر الله استمرار هذا الوضع خلال الأيام القادمة ” .

وتابع: ” ومع منتصف الأسبوع القادم وبمشيئة الله ندخل في مرحلة جديدة من الحالات الجوية الشاملة والقوية والتي من المتوقع أن تكون ذات طابع غزير على أجزاء واسعة من المملكة والنماذج تعطي في تحديثاتها ثبات لوضعية مثالية في انحدار المنخفضات وشدة انكسارها ” .