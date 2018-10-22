بالصور.. تحد مثير من الدعيع في بطولة البلوت

نواف السالم(صدى):

دخل الحارس الأسطوري لنادي الهلال والمنتخب السعودي، محمد الدعيع، في تحدى مثير استعرض خلاله مهاراته في لعبة البلوت، وذلك ضمن منافسات بطولة المملكة للبلوت خلال جولات اليوم السادس انطلقت اليوم الاثنين .

كانت النسخة الثانية من بطولة المملكة للبلوت قد انطلقت في السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، وسوف تستمر حتى السابع والعشرين من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن الفائز بالمركز الأول سيحصل على مليون ريال، أما صاحب المركز الثاني فسيحصل على نصف مليون ريال والثالث سينال 300 ألف ريال، والرابع سينال 200 ألف ريال.

يُعد محمد الدعيع واحدًا من أبرز نجوم كرة القدم السعودية، حيث شارك مع الأخضر في ثلاث نسخ من بطولة كأس العالم أعوام 1994 و1998 و2002.