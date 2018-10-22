بالصور.. محافظة أضم وعلى شرف محافظها تعقد ورشة تعريفية لملتقى مكة الثقافي

حامد العمري(صدى):

في إطار مشاركة محافظة أضم ومراكزها في النسخة الثالثة من ملتقى مكة الثقافي تحت شعار كيف نكون قدوة ، عقدت على شرف محافظ أضم الأستاذ ناصر بن حجاب ورشة العمل التعريفية ببرنامج الملتقى وأهداف مبادراته لهذا العام.

وقد أعرب محافظ أضم عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، ولسمو نائبه الأمير عبد الله بن بندر على إتاحة الفرصة للإدارات الحكومية ، وشباب محافظة أضم لشرف المشاركة في الماراثون الثقافي السنوي ؛ الذي ترسم مساره حنكة الفيصل ضمن منظومة مبادرات إمارة المنطقة الهادفة إلى تنمية الإنسان والمكان .

مضيفا أن المحافظة بإذن الله ستشارك بعدة مبادرات في مختلف فروع برنامج الملتقى لهذا العام ، على اعتبار محافظة أضم من إحدى بوابات العاصمة المقدسة ، ومعبر رئيس لحركة الحج والعمرة للقادمين من جنوب المملكة ، وتعني بخدمة الحجاج والمعتمرين وزائري بيت الله الحرام.

وقدم بن حجاب شكره وتقديره لشباب وشابات محافظة أضم على تفاعلهم الرائع خلال النسخ السابقة للملتقى ، معربا عن أمله بمنافسة قوية لشباب وشابات المحافظة ضمن منظومة محافظات المنطقة.