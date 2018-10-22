‏أمير الحدود الشمالية: الوطن قوي بالله ثم بقيادته الحكيمة وأبنائه المخلصين

محمد السعران(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بمدينة عرعر ، اليوم القضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين ، في جلسة سموه المسائية .

‏‎‏وفي بداية اللقاء رحّب سموه بالجميع ، منوهاً بما تنعم به هذه البلاد من لحمة وطنية صادقة تميز مجتمعنا ، وماتنعم به من أمن واستقرار وطمأنينة انعكست أثارها على المواطن ورفاهيته في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، وما يحضى به اليوم من تقدم وازدهار بفضل من الله أولاً، ثم ما مَنّ الله به علينا من وحدة الصف بين أبناء المملكة ، والتلاحُم وقوة الترابط والتماسك بين أبناء الشعب والقيادة الرشيدة .

وقال سموه : الوطن قوي بالله تعالى ، ثم بقيادته الحكيمة وأبنائه المخلصين ، ولعلنا أثبتنا للآخرين عمق التلاحم بين القيادة والشعب، وقوة ترابطنا وتماسكنا في كل موقف وكل حدث ، مشيداً سموه بجهود حماة الوطن من جنودها الأبطال الذين يذودون بأرواحهم فداء لدينهم ووطنهم ، وبجهود رجال الأمن للمحافظة على أمن البلاد ، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والخير والنماء في ظل القيادة الرشيدة.

عقب ذلك ألقى معالي رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ إبراهيم بن جاسر الجاسر كلمة أكد فيها أن ما تعيشه هذه البلاد المباركة من تقدُّمٍ وازدهار في شتى مناحي الحياة وأمنٍ واستقرار يأتي بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود حكومة خادم الحرمين الشـريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو وليِّ عهده الأمين -حفظهما الله- ، منوهاً بما تحضى به هذه البلاد من وحدة وطنية تحت قيادةٍ حكيمةٍ رشيدة، معتصمةً بحبل الله المتين .

بعد ذلك ألقيت قصيدة شعرية وطنية للشاعر فراج السهلي نالت استحسان الحضور .

ثم تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .