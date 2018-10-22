الملحقية الثقافية بأمريكا تحذر المبتعثين من تجمعات ومناقشات لا تخدم الوطن

علي القحطاني (صدى):

حذَّرت الملحقية الثقافية بالولايات المتحدة الأمريكية، المبتعثين من التجمعات أو الدعوات التي تحمل مسميات لا تخدم الوطن.

وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” تود الملحقية الثقافية التأكيد على ثقة البلاد بأبنائها المبتعثين، ونهيب بجميع الطلاب توخي الحيطة والإبتعاد عن التجمعات أو الدعوات التي تحمل مسميات لا تخدم مصلحة الوطن ” .

وأضافت : ” أو المناقشات التي تخرج عن روح المواطنة، ونحث الجميع التركيز على الهدف الذي ابتعثوا من أجله ” .

وكانت الملحقية قد حذّرت المبتعثين في وقت سابق من الشهر، من الاتصالات المشبوهة المطالبة بدفع مبالغ مالية باعتبار أنها جهات رسمية.

وقالت : ” تود الملحقية الثقافية إحاطة أبنائها المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص من الاتصالات المشبوهة والتي توهمهم بأنها من جهات رسمية عن طريق استخدام برامج وسيطة من خلال الشبكة الالكترونية، وتطالبهم بدفع مبالغ مالية. لذا نأمل منكم عدم الرد على هذه الإتصالات أو الانسياق لطلباتهم ” .