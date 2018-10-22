بالفيديو.. الأمير سعود بن نايف يتفقد شوارع المنطقة عقب هطول الأمطار

علي القحطاني (صدى):

تداول عدد كبير من المغردين، اليوم الإثنين، مقطع فيديو لزيارة الأمير” سعود بن نايف ” أمير المنطقة الشرقية أثناء تفقد الشوارع المتضررة جراء سقوط الأمطار بشكل غزير متفقدًا الحالة الميدانية، وقام بتوجيه الفرق الميدانية، والوقوف معهم لحظة بلحظة.

لقت ” زيارة ” أمير المنطقة استحسان الأهالي والذين وصفوه بالحاكم الإداري الناجح ليحرصه على راحة وخدمة سكان المنطقة، الذين أعربوا عن شكرهم قائلين: ” شكرًا سمو الأمير على إنسانيتك التي يفتقدها الكثير ” .

هذا وشهدت مدينتي ” الدمام، والخبر ” استنفار جميع الجهات المعنية عقب هطول الأمطار الغزيرة والمصحوبة بزخات من البرد، وتقوم الدوريات الميدانية التابعة لجهاز المرور بجهود كبيرة لتغطية الشوارع لتسهيل وتنظيم سير المركبات.

ونشرت أمانة المنطقة الشرقية، معدات سحب تجمعات المياه في بعض الأماكن، وتشغيل مضخات الأنفاق في حاضرة الدمام لسحب مياه الأمطار، لافتة إلى أن مشروع تصريف مياه الأمطار بحي الفاخرية بلغ نسبة إنجازه ٦٢٪، ولم يتم استلامه حتى الآن، مشيرة إلى أنه تم التعامل على الفور مع أماكن تجمعات المياه.