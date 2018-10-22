بالصور.. الهلال يتدرب تحت زخات المطر

ماجد محمد(صدى):

واصل لاعبو فريق الهلال مساء اليوم تحضيراتهم ،استعدادا لمواجهة الاتحاد مساء الخميس.

ركز المدير الفني جورجي جيسوس على النواحي الفنية، وشهدت التدريبات مشاركة المحترف الفرنسي ” بافيتيمبي غوميز ” .

وطبق “جيسوس ” عددا من التدريبات المخصصة للفريق في حالتي الدفاع والهجوم ، وأجرى سلمان الفرج مرانا بالجري حول الملعب وأداء تدريبات بالكرة. وتواجد عمر عبدالرحمن مساء اليوم في العيادة الطبية بمقر النادي

واختتم الجهاز الفني مران اليوم بمناورة على كامل مساحة الملعب، ومن المقرر أن يعقد جيسوس وأحد اللاعبين مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الخامسة من مساء الغد بمقر النادي.

ويؤدي الفريق مرانا مغلقا مساء يوم غد الثلاثاء تحضيريا لمواجهة الاتحاد.