” القرني ” : قوة الملك سلمان وتحمله وسداد قراراته تزداد قوة وصلابة وحنكة في الأزمات

محمد السعران(صدى):

قال عبدالله بن مجدوع القرني المستشار في الديوان الملكي: “خلال تشرفي بالعمل مع سيدي خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على مدار سبعة وأربعين عاماً وبضعة أشهر، تواتر لديّ أن قوته وتحمله وسداد قراراته تتألق وتزداد قوة وصلابة وحنكة بحكمة (في الأزمات) ” .

وأردف أن ” هذا ما تأكد لي أمس الأحد 12/ 2 الجاري قبيل صلاة الظهر عندما أطلّ على الجميع بالديوان الملكي، مسلماً بصوته الجهوري وبشاشته المعتادة، وسؤاله عن هذا وممازحته لذاك، وسرد بعض الأمور القديمة مع بعض الحاضرين بذاكرة قوية أبهرت الحضور باستذكاره تواريخ قديمة موثقة بأشعار وقصص تاريخية نادرة، في مشهد رائع أدخل على الجميع الطمأنينة، وأشعرهم بالأمان على حاضرهم ومستقبل أولادهم ،

وأشار إلى أنه “من نعم الله على هذه البلاد أن من أشبهه في معظم الصفات هو سمو ولي عهده سيدي الأمير محمد بن سلمان، متعهما الله بالصحة والعافية وزادهما قوة وحزماً، وحمى بلادنا من كل حاسد وحاقد، وأدام التلاحم بين المواطن والقيادة ” .