سفارة المملكة في بودابست تحذّر المواطنين من التواجد في أماكن تظاهرات

علي القحطاني(صدى):

حذرت سفارة المملكة في العاصمة المجرية بودابست، اليوم الإثنين، المواطنين السعوديين من التواجد في أماكن التظاهرات المتوقع اندلاعها غداً الثلاثاء في عدة مواقع بالعاصمة.

وأكدت السفارة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر لوجود مظاهرات في مدينة بودابست يوم الغد 23 أكتوبر، و تجنب أماكن التظاهر في الأحياء: ” الخامس ” و ” السادس ” و ” الثاني ” بالمدينة.

وأضافت السفارة: علما بأن هاتف شؤون السعوديين ( 0036308232323)، يعمل على مدار الساعة في الحالات الطارئة.