معالي مدير جامعة الأمام يزور كليات عنيزة ويوقع اتفاقية للدراسات العليا

محمد السعران(صدى):

زار معالي مدير جامعة الأمام محمد بن سعود الأسلامية عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أباالخيل كليات عنيرة يوم الأحد الموافق 12-2-1440والوفد المرافق

حيث كان في استقبالة سعادة محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم وسعادة وكيل محافظ عنيزة سعد بن عبدالله السليم وسعادة المشرف العام على كليات عنيزة الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي ورئيس لجنة أهالي عنيزة الاستاذ محمد بن ابراهيم القاضي ومؤسسي الكليات وعدد من القيادات الإدارية والاكاديمية ومدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة.

واستهل جولته بزيارة مركز الوعي الفكري ثم قدم طلاب قسم الهندسة بالكليات عرض منوعا حول ماتم دراسته ثم زار مركز حلول الطالب ومركز ريادة الاعمال تلى ذلك زيارة معرض طلاب كلية الدراسات الانسانية والإدارية ثم أطلع الجميع على عرض مرئي يحاكي نشأة الكليات والاقسام والتطلعات والأهداف.

وقدم معالي مدير جامعة الامام محاضرة للطلاب والطالبات تمحورت حول أهمية عمل موسسات التعليم على مختلف مستوياتها بالدور الريادي لدحر الأعداء لتكون جبل حصين ضد أعداء الوطن مبيناً أهمية التسلح بالعلم والتعلم.

وقال المشرف العام على كليات عنيزة الدكتور عبد الله بن صالح الشتيوي أن زيارة معالي مدير جامعة الامام محمد بن سعود الأسلامية الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أباالخيل لهو تكريس للعلم وتطوير في عمق التعاون بين الكليات والجامعة لما لها من أثر بالغ وواضح في مناهجها ومنهجها القيم، لافتاً أن الشراكة مع جامعة الأمام تعتبر من الشراكات العريقة والتي تعد من ركائز نشر العلم الشرعي في أوساط المجتمع في الداخل والخارج مؤكداً الإمضاء نحو الشراكات مع الجامعات العريقة لخدمة المجتمع.

وقال سليمان أباالخيل: أنها مناسبة طيبة ووقت كريم مبارك وفرصة ثمينة تعبق بروائح المحبة والألفة والتي تتعمق بكل أواصر البر والتعاون على التقوى يفرح الانسان عندما يزور هذا المكان ويسر خاطرة ويثلج صدره كذلك حينما يرى رجال أوفياء صدقوا ماعاهدوا الله عليه خدمة للدين والوطن وتحقيق لتطلعات ولاة الأمر في كل شبر من هذه الاراضي المباركة.

وأضاف: اليوم نقدم إلى كليات فتية قوية ذات عزيمة وجد واجتهاد ونشاط تعمل وفق خطط استراتيجية تنطلق من رسالة بلادنا ومنهج مملكتنا الحبيبة وذلك من خلال معطيات ومعالم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020

وبين معالي مدير الجامعة: الشراكة بين كليات عنيزة وجامعة الأمام محمد بن سعود الاسلامية نموذج حي لإثراء العملية التعلمية الأكاديمية والتربوية والبحث العلمي وخدمة المجتمع وذلك من خلال القطاعين الاهلي والحكومي.