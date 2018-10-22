وفاة رجل سقط في بئر جنوب المزاحمية

محمد الناصر (صدى):

انتشلت فرق الدفاع المدني بالمزاحمية مساء اليوم جثة رجل سقط في بئر ارتوازية، أثناء عمله في البئر . وفي التفاصيل: أنه ورد بلاغ لغرفة عمليات الدفاع المدني بالمزاحمية يفيد بسقوط رجل في العقد الرابع من عمره داخل بئر ارتوازية في مزرعة تقع على بعد 80 كيلومتراً جنوب المزاحمية. و على الفور اتجهت للموقع فرق إنقاذ من المزاحمية، والهلال الأحمر والجهات الأمنية. حيث بذلت فرق الدفاع المدني جهوداً مضاعفة لانتشال الجثة.