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  • نشر : منذ 56 دقيقة
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  • حوادث

وفاة رجل سقط في بئر جنوب المزاحمية

وفاة رجل سقط في بئر جنوب المزاحمية
محمد الناصر (صدى):

انتشلت فرق الدفاع المدني بالمزاحمية مساء اليوم جثة رجل سقط في بئر ارتوازية، أثناء عمله في البئر . وفي التفاصيل: أنه ورد بلاغ لغرفة عمليات الدفاع المدني بالمزاحمية يفيد بسقوط رجل في العقد الرابع من عمره داخل بئر ارتوازية في مزرعة تقع على بعد 80 كيلومتراً جنوب المزاحمية. و على الفور اتجهت للموقع فرق إنقاذ من المزاحمية، والهلال الأحمر والجهات الأمنية. حيث بذلت فرق الدفاع المدني جهوداً مضاعفة لانتشال الجثة.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 56602 ] نشر منذ 40 دقيقة

اللخ يرحمه ويحسن عزاء اهله ,, آمين ,,

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