جريمة بشعة ترتكبها ميليشا الحوثي بحق النساء في اليمن

فهمي محمد(صدى):

كشف أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني الدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، عن جريمة بشعة ارتكبها اليوم الحوثيين بحق النساء باليمن.

وأوضح ” طه ” خلال تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” ‏اليوم قام الحوثي بجلد وحلق شعر عدد من النساء وسط الشوارع ..والجريمة المرأة تزوجت من ينتقد الحوثي! ” .

وأضاف: ” اليوم إيران قامت بحرق وقتل معارض لها.. وخطف 600 من ابناء ‎الأحواز العربية المحتلة!.. لن تجد هذه الأخبار لا في منصات منظمات”دكاكين”حقوق الإنسان ولا في إعلام قطر وتركيا ” .