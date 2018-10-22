بالصور.. القبض على مجهول انتحل شخصية مفتش وزارة العمل

نايف السالم(صدى):

تمكنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، من القبض على مجهول انتحل شخصية مفتش تابع للوزارة بأحد الأسواق التجارية بجنوب غرب جدة.

وتلقت الوزارة بلاغات عن شخص يقوم بزيارة المواقع التجارية على أنه من مكتب العمل ويبرز بطاقة يحملها ثم يقوم بتغريم المحل ويقبض الغرامة نقداً.

وأوضحت الوزارة أن مفتشي وزارة العمل لا يقبضون المخالفات نقداً بل يتم تحرير المخالفات إن وجدت آلياً.