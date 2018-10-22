شرطة عسير: إيقاف ثلاثة مواطنين لقيامهم بتمثيل مشهد عن وجود جثة على طريق عام
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله صباح اليوم الاثنين 13 / 2 / 1440هـ ، والذي يظهر فيه ما يشبه جثة آدمية ملفوفة بغطاء نوم وملقاة على طريق عام؛ فقد أسفرت التحقيقات الأمنية في ذلك عن ثبوت قيام ثلاثة مواطنين بتمثيل المشهد على الطريق وتصويره بهيئة توحي بحقيقته، ونشره وقد تم تحديد هوياتهم، وجرى إيقافهم، وإحالة القضية للنيابة العامة.
وشرطة منطقة عسير إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
والله الهادي إلى سواء السبيل
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56602 ] نشر منذ 1 ساعة
مزبن الجاني يعدل كل مايل وخاين ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33303 ] نشر منذ 1 ساعة
يستاهلون علشان قلة الادب تخرج دقوا رؤوسهم بهذي🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56602 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههه ايوا كذا ,,
,, من زمان ماشفنا هالمطارق يااخت لست محرومه ، جن بوقتهن ,,
سردار[ عدد التعليقات: 2843 ] نشر منذ 1 ساعة
الي يدور على لهفة العاشق يلقاه في عالم المرأة
سردار[ عدد التعليقات: 2843 ] نشر منذ 16 دقيقة
الي يدور على لهفة العاشق يلقاه في عالم المرأة