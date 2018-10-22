خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة الخميس القادم
صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي :
( بيان من الديوان الملكي )
تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم الموافق 16 من شهر صفر 1440 هـ حسب تقويم أم القرى ، فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه ، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار ، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم ، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة ، عملاً بسنة رسول الله صلى الله وعليه وسلم ، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا ، مع الإلحاح في الدعاء ، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه .
نسأل الله جلت قدرته أن يرحم البلاد والعباد ، وأن يستجيب دعاء عباده ، وأن يجعل ما ينزله رحمه لهم ومتاعاً إلى حين ، إنه سميع مجيب ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56602 ] نشر منذ 1 ساعة
خير ان شاء الله ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33303 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يزيدنا من واسع فضله الايام هذي امطار وسيول جارفه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33303 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمنا برحمته تدينا امطار لحد ما يصلون ولاعد نشوف ولاقطره