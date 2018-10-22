محافـظ الخفجي يعقد اجتماع مع اللجنة الدائمه لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالخفجي لمناقشة خطة هذا العام

سعيد العجل(صدى):

برئاسة محافظ الخفجي الأستاذ محمد بن سلطان الهزاع عقد بمقر المحافظة أجتماع اللجنة الدائمة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بمحافظة الخفجي اليوم الاثنين وقد أستهل محافظ الخفجي الاجتماع بكلمة ترحيبية رحب فيها بالحضور وبعد ذلك ناقش المجتمعون الإجراءات اللازمة والاستعداد المبكر من خلال تكليف فرق ميدانية وآليات متخصصة في مجال المتابعة والمراقبة في حال سقوط الأمطار والوقوف على احتياجات الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية إضافة للميادين وغيرها من المنشآت الحيوية وتلافي الملاحظات والمفاجآت السلبية في حال حدوثها – لاسمح الله- , والرفع بالتقارير اللازمة والتواصل مع غرف العمليات بالدفاع المدني وذلك للتنسيق والمتابعة وتواجد مندوب وقت الحدث بغرفة عمليات الدفاع المدني من كل جهة حكومية ذات علاقة للتواصل في حال لزم الأمر, وتأمين عدد من الوايتات والشياول والآليات والحاويات من قبل الجهات المعنية وحث المقاولين على المشاركة في حال الحاجة لذلك من قبل شركة ارامكو لأعمال الخليج , وتحديد مواقع تجمع المياه وفتح المناهيل من قبل البلدية وفرع المياه ومعالجتها عاجلاً , والتنسيق مع المرور والدوريات الأمنية لتنظيم حركة السير حيال تلك المواقع , حث أمن الطرق وإدارة النقل بدراسة وحل مشاكل الطريق الدولي وأماكن تجمع المياه حفاظاً على سلامة مرتادي الطريق ووضع العلامات التحذيرية اللازمة لذلك والرفع عن المتضررين في حال وقوعه وإغلاق المواقع المتضررة حتى معالجتها , وتفعيل دور الجهات المختصة بمركز السفانية وابرق الكبريت واخذ الاحتياطات والاستعداد المبكر في حال هطول الأمطار , والتأكيد على الجهات الخدمية بمعالجة الأضرار التي قد تكون لحقت بالمواطنين وانقطاع الخدمات والتأثيرات الأخرى من جراء الأمطار, ومراقبة اللوحات وكل ما يمكن أن يسبب ضرر للمارة والطرق ومعالجتها فوراً في حال سقوطها جراء الأمطار, وتحديد الأمكانيات المتوفرة بالجهات المعنية والتنسيق مع غرفة عمليات الدفاع المدني في حال الإحتياج لها بموقع الحدث , وأوصى المجتمعون بضرورة التنسيق والمتابعة المستمرة في حال سقوط الامطار والوقوف ميدانياً على المواقع المتضرره ومعالجتها وسحب المياه الزائده من الاماكن المنخفضه وتجهيز الاليات والحاويات والعلامات التحذيرية في الاماكن اللازمة بضرورة التوعية من قبل الجهات المختصة والتنسيق في ذلك مع الإعلام والمواقع الالكترونية والتنبيه من مخاطر الأمطار والعواصف والسيول والتحذير من ارتياد الأماكن الخطرة والخروج من المنازل في حال تساقط الأمطار حفاظا على سلامتهم , وحث الجهات ذات العلاقة بالبدء عاجلاً في وضع الخطط والدراسات والتجهيزات اللازمة واخذ الحيطة المسبقة والجاهزية للمواسم المطريه القادمة.