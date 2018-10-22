فريق الشباب يستأنف تدريباته الميدانية

ماجد محمد(صدى):

استأنف الفريق الأول لفريق الشباب لكرة القدم مساء اليوم الاثنين تدريباته الميدانية على ملعب النادي الرديف بقيادة مدربه الروماني ماريوس سوماديكا ، وذلك بعد أن أدى الفريق أمس حصته التدريبية في صالة الحديد

انطلقت التدريبات بتمارين إحماء وتسخين ولياقية مكثفة باللف حول الملعب بقيادة مدرب اللياقة ماركال، عقب ذلك قسم المدرب الفريق لأربع مجموعات طبقت جمل فنية متنوعة من خلال لعب الكرة الطائرة بالرأس والقدمين ، إذ اكتفى المدرب في مران اليوم بهذه التدريبات الفنية ، وذلك قبل أن يختتم حصته التدريبية بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.