نشر : منذ 4 ساعات 1٬277 3 فيديوهات متنوعة إطلع على مهمة اف خمسة عشر سي السعودية في خميس مشيط الوسوم:السعودية
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56608 ] نشر منذ 3 ساعات
دمتي من عزة الله بعز يامملكتنا الغاليه ,,
,, كفو عليكم ياابطال ياصقور الجو الجارحه ,,
,, الله يوفقكم وينصركم على اعاديكم ويسدد رميكم .. آمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56608 ] نشر منذ 3 ساعات
دمتي من عزة الله بعز يامملكتنا الغاليه ,,
,, كفو عليكم ياابطال ياصقور الجو الجارحه ,,
,, الله يوفقكم وينصركم على اعاديكم ويسدد رميكم .. آمين ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2183 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم سدد رميهم وثبتهم ونصرهم يارب